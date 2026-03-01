Iran: le chef d’état-major de l'armée tué dans les frappes américaines et israéliennes (télévision d’État) 

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, Abdolrahim Moussavi, a été tué avec d’autres généraux de haut rang lors de frappes américaines et israéliennes contre le pays, a rapporté la télévision d’État dimanche.
La télévision a cité le nom de M. Moussavi parmi les hauts responsables tués samedi, aux côtés du ministre de la Défense ainsi que du chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, et Ali Shamkhani, un conseiller du guide suprême, dont elle avait déja confirmé les décès.
Elle a précisé qu’ils avaient été tués "lors d’une réunion du Conseil de défense", ajoutant que d’autres noms seront annoncés ultérieurement.
