Investissements à Kaffrine : « Plus de 332 milliards de francs CFA consentis dans la région depuis 2015 » (PR Macky Sall)

Pour justifier cette séance d’échange avec les acteurs économiques de la région de Fatick, le président de la République Macky Sall déclare « qu’il entend corriger les inégalités sociales et territoriales ». Pour le chef de l’Etat, la région de Kaffrine a un rôle majeur à jouer dans la souveraineté alimentaire et la stratégie d’émergence du pays. Mais il y a un déficit en infrastructures hydrauliques et électriques, le vol de bétails, le trafic illicite de bois, le rétrécissement des zones de pâturage, l’enclavement interne de la région et la forte dépendance de l’agriculture aux aléas climatiques, qui sont autant de contraintes qu’il urge selon le président de la République, « d’accélérer le développement de la région ».







Dans le souci de veiller à la bonne mise en œuvre des politiques publiques pour plus d’équité sociale et territoriale, le chef de l’Etat a initié cette conférence de développement territorialisée dans cette région du « Ndoucoumane ». Un conseil qui fait suite à cette rencontre ministérielle tenue en 2015 où le président de la République avait validé un programme d’investissements prioritaires autour d’un montant de 235.643.000.000 de francs CFA. Le Président revient en effet, sur les investissements consentis dans le « Ndoukoumane ». Des ressources mobilisées et partagées entre Mbirkilane, Koungheul, Malem Hodar et Kaffrine devraient permettre de faire des routes et pistes de productions, l’énergie, l’hydraulique, la santé et le capital humain.







Sur ce dernier volet, le Président Macky Sall insiste sur la jeunesse, de sa formation et sur son employabilité et son insertion à travers le programme « Xeyu Ndaw Yi » qui a permis de faire bénéficier dans l’environnement et du cadre de vie, un quota de 677 jeunes repartis entre les départements. Les instruments comme la DER/FJ, la 3FPT, l’ANPEJ ont été aussi, mises à contribution. « Sur la base des engagements de 2015, l’Etat a investi un montant de 198.539.000.000 milliards de francs CFA à côté des investissements faits (hors engagements) qui s’élèvent à 134 milliards de francs CFA y compris des réalisations du PUMA, de la DER/FJ et du PUDC. Ce qui fait que, depuis 2015, plus de 332 milliards capitalisés dans la région » informe le Président Macky Sall. Ces investissements, selon le chef de l’exécutif, ont permis de faire un désenclavement interne, de production de pistes, mais aussi du capital humain.











Cheikh S. FALL