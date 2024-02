Invalidation du décret n° 2024-106 du 03 février 2024: Le Quai d’Orsay se joint au Conseil constitutionnel

Dans un communiqué distribué après la décision des 7 sages du Conseil constitutionnel qui annule le décret n° 2024-106 du 03 février 2024 portant abrogation de celui convoquant le corps électoral pour l’élection présidentielle sénégalaise du 25 février 2024, le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères lance un appel aux acteurs politiques :







« La France appelle les autorités et tous les acteurs sénégalais à respecter la décision du Conseil constitutionnel dans son entièreté, et à organiser les élections dans les meilleurs délais » apprend le communiqué invitant les protagonistes à « travailler à l’apaisement du climat politique », conformément à la longue tradition démocratique du Sénégal.