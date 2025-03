Interprétation de la loi d’amnistie : « Cela ressemble à un aveu de culpabilité… » (Badara Gadiaga)

La proposition de loi n°2024-09 du 13 mars 2024, portant interprétation de l’amnistie, a été déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale par le député de Pastef, Amadou Bâ. Ce texte stipule que « sont amnistiés, de plein droit, tous les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle, ayant exclusivement une motivation politique, y compris ceux commis par le biais de supports de communication, entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger. Ainsi, les faits liés à des manifestations ne sont compris dans le champ de la loi que s’ils ont une motivation exclusivement politique. »



Face à cette proposition, le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas mâché ses mots. Selon lui, cette loi est « extrêmement dangereuse ». Il a exprimé son désaccord lors de son passage sur le plateau de Jakaarlo Bi ce vendredi, en déclarant : « J’ai toujours décrié cette loi qui ne fait qu’encourager l’injustice. Je ne peux comprendre que des gens soient fautifs, causent beaucoup de dégâts et portent préjudice à des familles, et que la justice ne puisse pas être rendue. C’est totalement injuste. »



Dans son argumentation, Gadiaga souligne qu’il y a une volonté de faire porter le chapeau à certains, car cette interprétation de la loi suggère un ciblage spécifique. « C’est extrêmement grave de dire dans l’exposé des motifs de la proposition de loi : “des faits ayant exclusivement des motivations politiques”. Cela ressemble plutôt à un aveu de culpabilité », a-t-il poursuivi, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une situation de « cause à effet ».



Poussant son analyse plus loin, le chroniqueur a également rappelé les propos de Ousmane Sonko, soulignant que ce dernier est « le premier qui doit répondre de cette situation à travers ses discours politiques ». En conclusion, Badara Gadiaga estime qu’il suffit d’abroger cette loi et de rendre justice en sanctionnant les personnes responsables de cette situation dramatique.