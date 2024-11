Intercoalition Takku Wallu Sénégal, Sam Sa Kaddù, Jamm Ak Jariñ à Guédiawaye : Macky Sall, Karim et Cie désavoués…

Apres le communiqué de Takku Wallu Sénégal soutenant n’appartenir à aucune coalition dans le département de Guédiawaye en vue des élections législatives, les responsables réagissent. Il s’agit de Néné Fatoumata Tall, Malick Ba, Baïdy Ba, Maodo Malick Ba, Birane Sène entre autres.







Ces derniers à travers leur signature, ont précisé « que ces informations sont totalement inexactes et dénuées de fondement. Contrairement à ce qui a été rapporté. À cet effet, « une Résolution pour l'unité et la Réussite des prochaines élections législatives anticipées », a été prise le Dimanche 3 Novembre 2024 par les Coalitions Takku Wallu, Samm Sa Kaddu et Jamm Ak Jariñ afin de voter et de « faire voter la liste Jamm Ak Njariñ dans tout le département de Guédiawaye ».