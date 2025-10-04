Insultes envers Makhtar Kébé et la communauté tidiane : le coup de gueule d'Adama Sow

Le journaliste Adama Sow a manifesté une énième réaction face aux dérives injustifiées contre les foyers, les communautés et les guides religieux. Il s’est notamment indigné des insultes proférées contre Serigne Pape Makhtar Kébé, un homme qu'il qualifie de savoir, de foi et de pondération.



« Il faut le dire sans détour : ce qui se passe sur certains plateaux de télévision et chaînes YouTube au Sénégal dépasse l’entendement. Ce ne sont plus des espaces de débat ou de réflexion, mais des tribunes d’invectives, de diffamation, de dérision et parfois de haine. Et chaque jour, on s’enfonce un peu plus dans ce que j’appelle la 'désacralisation de la parole publique' », s’est offusqué Adama Sow.



Selon le journaliste, cet événement n'est pas un simple écart individuel, mais « le symptôme d’un mal profond : l’effondrement du sens de la responsabilité sur les plateaux, et la faillite de ceux qui en ont la garde, les animateurs, les présentateurs, et surtout les directions de programmes ».



La dérive des plateaux du « buzz »

Adama Sow constate que, depuis quelques années, « les plateaux se sont transformés en ring du buzz, où l’outrance fait office de talent et l’agression de courage ». Il dénonce la présence d'« individus sans formation journalistique, ni repères éthiques, [qui] se parent du titre de 'chroniqueur' pour insulter, humilier, accuser, manipuler... ».



Ces actes se déroulent en direct, sans la moindre intervention des présentateurs, car, selon lui : « On laisse dire, on laisse faire, parce que le buzz fait des vues, et les vues font des revenus ».



L'interpellation du CNRA

Face à ces dérives, le journaliste interpelle une nouvelle fois le régulateur.



« Ce n’est pas la première fois que j’interpelle le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) sur ces dérives. Mais j’espère sincèrement que cette fois, le CNRA prendra ses responsabilités », a-t-il martelé.



Il a conclu en précisant la mission du régulateur : « Réguler, ce n’est pas censurer. C’est protéger l’espace public, encadrer les pratiques, rappeler la loi et surtout préserver la dignité du débat national. Quand des plateformes deviennent des zones de non-droit où l’on s’en prend impunément aux guides religieux, aux communautés, aux femmes ou aux hautes autorités étatiques et aux institutions, ce n’est plus de la liberté d’expression, c’est de la dégradation morale ».



« La profession de journaliste ne doit pas devenir une scène de cirque », a-t-il finalement affirmé.