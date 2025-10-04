Insultes envers Makhtar Kébé et la communauté tidiane : le coup de gueule d'Adama Sow


Insultes envers Makhtar Kébé et la communauté tidiane : le coup de gueule d'Adama Sow
Le journaliste Adama Sow a manifesté une énième réaction face aux dérives injustifiées contre les foyers, les communautés et les guides religieux. Il s’est notamment indigné des insultes proférées contre Serigne Pape Makhtar Kébé, un homme qu'il qualifie de savoir, de foi et de pondération.

« Il faut le dire sans détour : ce qui se passe sur certains plateaux de télévision et chaînes YouTube au Sénégal dépasse l’entendement. Ce ne sont plus des espaces de débat ou de réflexion, mais des tribunes d’invectives, de diffamation, de dérision et parfois de haine. Et chaque jour, on s’enfonce un peu plus dans ce que j’appelle la 'désacralisation de la parole publique' », s’est offusqué Adama Sow.

Selon le journaliste, cet événement n'est pas un simple écart individuel, mais « le symptôme d’un mal profond : l’effondrement du sens de la responsabilité sur les plateaux, et la faillite de ceux qui en ont la garde, les animateurs, les présentateurs, et surtout les directions de programmes ».

La dérive des plateaux du « buzz »
Adama Sow constate que, depuis quelques années, « les plateaux se sont transformés en ring du buzz, où l’outrance fait office de talent et l’agression de courage ». Il dénonce la présence d'« individus sans formation journalistique, ni repères éthiques, [qui] se parent du titre de 'chroniqueur' pour insulter, humilier, accuser, manipuler... ».

Ces actes se déroulent en direct, sans la moindre intervention des présentateurs, car, selon lui : « On laisse dire, on laisse faire, parce que le buzz fait des vues, et les vues font des revenus ».

L'interpellation du CNRA
Face à ces dérives, le journaliste interpelle une nouvelle fois le régulateur.

« Ce n’est pas la première fois que j’interpelle le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) sur ces dérives. Mais j’espère sincèrement que cette fois, le CNRA prendra ses responsabilités », a-t-il martelé.

Il a conclu en précisant la mission du régulateur : « Réguler, ce n’est pas censurer. C’est protéger l’espace public, encadrer les pratiques, rappeler la loi et surtout préserver la dignité du débat national. Quand des plateformes deviennent des zones de non-droit où l’on s’en prend impunément aux guides religieux, aux communautés, aux femmes ou aux hautes autorités étatiques et aux institutions, ce n’est plus de la liberté d’expression, c’est de la dégradation morale ».

« La profession de journaliste ne doit pas devenir une scène de cirque », a-t-il finalement affirmé.
Autres articles
Samedi 4 Octobre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante”

Mandat d’arrêt contre Madiambalba Diagne : l’Union de la Presse francophone dénonce une “persécution persistante” - 09/10/2025

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques)

[ Contribution] La Chine et Nous (Ahmadou Aly Mbaye, ​ Professeur d'Economie et de Politiques Publiques) - 09/10/2025

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial

MBACKÉ – L’Association des Anciens Sous-Préfets du Sénégal trace une nouvelle voie pour le développement territorial - 08/10/2025

Forum Invest in Senegal 2025 : Les impactés du TER dénoncent une prospérité à deux vitesses

Forum Invest in Senegal 2025 : Les impactés du TER dénoncent une prospérité à deux vitesses - 09/10/2025

Année scolaire 2025 : le G7 lance son « Octobre rouge » et invite l’État à régler le passif social

Année scolaire 2025 : le G7 lance son « Octobre rouge » et invite l’État à régler le passif social - 09/10/2025

L’Afrique de l’Ouest face à l’urgence écologique : un manuel pour armer les juges

L’Afrique de l’Ouest face à l’urgence écologique : un manuel pour armer les juges - 09/10/2025

Vision Sénégal 2050 : Une souveraineté de façade et de fiction » ( Par Babacar Lo Ndiaye, Président du Parti Fass-Jom les Souverainistes)

Vision Sénégal 2050 : Une souveraineté de façade et de fiction » ( Par Babacar Lo Ndiaye, Président du Parti Fass-Jom les Souverainistes) - 09/10/2025

Soudan : au moins 13 morts dans une attaque contre une mosquée à el-Facher (témoins)

Soudan : au moins 13 morts dans une attaque contre une mosquée à el-Facher (témoins) - 09/10/2025

Trafic de migrants : le réseau Dakar-Cap-Vert-Gambie s’effondre, mais le cerveau s’évapore dans la nature

Trafic de migrants : le réseau Dakar-Cap-Vert-Gambie s’effondre, mais le cerveau s’évapore dans la nature - 09/10/2025

‎KOLDA : Toutes les dispositions prises pour une bonne rentrée scolaire... faible présence des élèves...

‎KOLDA : Toutes les dispositions prises pour une bonne rentrée scolaire... faible présence des élèves... - 09/10/2025

Trump

Trump "fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase" de son plan de paix - 09/10/2025

Kaolack: La rentrée scolaire marquée par un faible taux de présence des élèves

Kaolack: La rentrée scolaire marquée par un faible taux de présence des élèves - 08/10/2025

KOLDA : Le « new deal » au chevet des filles pour la rentrée classes…

KOLDA : Le « new deal » au chevet des filles pour la rentrée classes… - 08/10/2025

Convoquée, sermonnée, puis limogée : les dessous de l’affaire Salimata Dieng à la Présidence

Convoquée, sermonnée, puis limogée : les dessous de l’affaire Salimata Dieng à la Présidence - 08/10/2025

Sabaly avant Soudan du Sud – Sénégal : « Aucun piège ne nous fera tomber, on vient pour gagner »

Sabaly avant Soudan du Sud – Sénégal : « Aucun piège ne nous fera tomber, on vient pour gagner » - 07/10/2025

Sabaly prévient : « Le Sénégal est venu pour dominer et repartir avec les trois points »

Sabaly prévient : « Le Sénégal est venu pour dominer et repartir avec les trois points » - 07/10/2025

Lancement 2e édition Forum Invest « FII Sénégal »: Le Président Diomaye tend la main aux investisseurs

Lancement 2e édition Forum Invest « FII Sénégal »: Le Président Diomaye tend la main aux investisseurs - 07/10/2025

Industrialisation par les territoires : le pari gagnant de Alioune SARR dans son livre

Industrialisation par les territoires : le pari gagnant de Alioune SARR dans son livre "La République des Carrés Notto Diobasse Smart City" - 07/10/2025

Bignona : un enseignant et son grand frère décèdent le même jour à Suelle

Bignona : un enseignant et son grand frère décèdent le même jour à Suelle - 07/10/2025

Trafic de migrants par voie aérienne : un faussaire cloué au sol par la DNLT !

Trafic de migrants par voie aérienne : un faussaire cloué au sol par la DNLT ! - 07/10/2025

Dakar: interdiction de l'occupation de la voie publique sans autorisation préalable

Dakar: interdiction de l'occupation de la voie publique sans autorisation préalable - 07/10/2025

Jaxaay – Trois cambrioleurs piégés par leurs propres bonbonnes de gaz !

Jaxaay – Trois cambrioleurs piégés par leurs propres bonbonnes de gaz ! - 07/10/2025

TGI Diourbel: L'émigré Modou Diakhaté traduit en justice par son épouse, relaxé

TGI Diourbel: L'émigré Modou Diakhaté traduit en justice par son épouse, relaxé - 07/10/2025

2e édition du forum d’investissement : Le DG de l’APIX appelle à bâtir « un Sénégal qui affirme son ambition de devenir un pôle de stabilité, de confiance et de prospérité partagée »

2e édition du forum d’investissement : Le DG de l’APIX appelle à bâtir « un Sénégal qui affirme son ambition de devenir un pôle de stabilité, de confiance et de prospérité partagée » - 07/10/2025

JOJ Dakar2026 : Dakar Dem Dikk s’engage pour une mobilité réussie durant l'événement

JOJ Dakar2026 : Dakar Dem Dikk s’engage pour une mobilité réussie durant l'événement - 07/10/2025

Vélingara : Le

Vélingara : Le "Festivel" célébré les 27 , 28 ,29 décembre…  - 07/10/2025

Thiès- Le médiateur de la République prône zéro moto Jakarta:

Thiès- Le médiateur de la République prône zéro moto Jakarta: " Je pense qu'il devrait y avoir une alternative à la moto Jakarta. En tout cas, je le souhaite!" - 07/10/2025

La République des Carrés Notto Diobasse Smart City : Alioune Sarr présente à Bruxelles un modèle africain de développement local

La République des Carrés Notto Diobasse Smart City : Alioune Sarr présente à Bruxelles un modèle africain de développement local - 07/10/2025

Section de Recherches : Pape Malick Ndour rentre chez lui après son audition

Section de Recherches : Pape Malick Ndour rentre chez lui après son audition - 06/10/2025

Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour

Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations" - 06/10/2025

RSS Syndication