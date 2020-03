Institut Pasteur : 13 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 12 nouveaux guéris.

Sur 97 tests effectués, 13 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit d’un cas importé et 12 cas contact. 12 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris.

A ce jour, 175 cas ont été déclarés positifs au Coronavirus au Sénégal dont 40 guéris et 135 encore sous traitement. L’état de santé des deux cas graves déclarés hier, est stationnaire.