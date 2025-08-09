Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes

Au-delà de la ferveur du Magal, Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar n’oublie pas les drames récents qui ont endeuillé la ville sainte. Sa pensée va d’abord aux victimes des inondations et à leurs familles, regrettant la perte de vies humaines dans une tragédie qu’il juge évitable. Pour lui, le problème des eaux à Touba est avant tout une question de volonté et de vision. « Les réflexions ne sont pas poussées, et tant que la détermination ne sera pas totale, rien ne changera », affirme-t-il. Il rappelle que les khalifes successifs, souvent âgés et limités dans leurs déplacements, n’ont pas toujours pu mener les chantiers nécessaires.



Dans ses propos, Serigne Sidi Mbacké cite en exemple Serigne Saliou Mbacké, qui, grâce à ses connaissances en géographie et à son dynamisme, avait réussi un programme de lotissement pensé pour canaliser l’eau et protéger les zones habitables. Il déplore que, sous les deux derniers régimes, seules des réserves d’eau aient été créées, sans véritable plan global. Face à la situation actuelle, il appelle les autorités à dépasser les discours politiques et à agir concrètement pour canaliser les eaux, estimant qu’une refonte profonde de la manière de faire la politique au Sénégal est indispensable pour préserver Touba de nouvelles catastrophes.

