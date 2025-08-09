Inondations à Touba : Serigne Sidi Mbacké lance un cri d’alarme et appelle à des solutions concrètes


Au-delà de la ferveur du Magal, Serigne Sidi Mbacké Ibn Serigne Modou Moctar n’oublie pas les drames récents qui ont endeuillé la ville sainte. Sa pensée va d’abord aux victimes des inondations et à leurs familles, regrettant la perte de vies humaines dans une tragédie qu’il juge évitable. Pour lui, le problème des eaux à Touba est avant tout une question de volonté et de vision. « Les réflexions ne sont pas poussées, et tant que la détermination ne sera pas totale, rien ne changera », affirme-t-il. Il rappelle que les khalifes successifs, souvent âgés et limités dans leurs déplacements, n’ont pas toujours pu mener les chantiers nécessaires.

Dans ses propos, Serigne Sidi Mbacké cite en exemple Serigne Saliou Mbacké, qui, grâce à ses connaissances en géographie et à son dynamisme, avait réussi un programme de lotissement pensé pour canaliser l’eau et protéger les zones habitables. Il déplore que, sous les deux derniers régimes, seules des réserves d’eau aient été créées, sans véritable plan global. Face à la situation actuelle, il appelle les autorités à dépasser les discours politiques et à agir concrètement pour canaliser les eaux, estimant qu’une refonte profonde de la manière de faire la politique au Sénégal est indispensable pour préserver Touba de nouvelles catastrophes.

Autres articles
Samedi 9 Août 2025
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour

Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour - 09/08/2025

MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son

MAGAL 2025 – Coris Bank célèbre son "Moment-Safar" à Touba et réaffirme son engagement pour une finance inclusive - 08/08/2025

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR

Plan de redressement du gouvernement : « Une politique de répression économique », alerte le SEN de l’APR - 07/08/2025

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR

[🛑DIRECT ] Plan de redressement économique : La réaction des Leaders de l'APR - 07/08/2025

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal

Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal - 07/08/2025

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride

MAGAL 2025 – TOURAS, en campagne pour l’inscription du Magal au patrimoine de l’UNESCO, reçoit les prières du patriarche mouride - 07/08/2025

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite

Ziguinchor : Un jeune homme mortellement fauché par un taxi en fuite - 06/08/2025

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin »

Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin » - 05/08/2025

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté

[🛑DIRECT ] Conférence de Presse de Moustapha Diakhaté - 05/08/2025

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba

MAGAL 2025 – Sonatel mobilisée pour une connectivité optimale à Touba - 05/08/2025

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice

Thiès – Un directeur d’école cogne son enseignant… et se fait corriger par la justice - 05/08/2025

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur

PARCELLES ASSAINIES : Le Monstre Domestique – Un père sous les verrous pour viols incestueux sur sa fille et de sa propre Soeur - 05/08/2025

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale

Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale - 04/08/2025

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf »

MAGAL 2025- Le Khalife recevant la délégation d’Auchan-Sénégal : «  Waww Goor, Jërëjëf » - 04/08/2025

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation

Modernisation de l’offre du transport : Dem Dikk vers une nouvelle dynamique de transformation - 04/08/2025

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse »

Le Site Seneporno fermé : la DSC referme le piège après une traque silencieuse » - 04/08/2025

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence

Lycée Lamine Guèye : Le Comité d’organisation du Centenaire et la proviseur rendent hommage à l’excellence - 03/08/2025

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement

Thiès / Lutte contre les occupations anarchiques : l'association des ouvriers de la région réclame un site de recasement - 02/08/2025

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop :

Thiès / Précarité sociale, sanitaire- les révélations du maire Babacar Diop : "Beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner!" - 02/08/2025

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla

MAGAL 2025- L’histoire de Moutet et de Serigne Touba racontée par Serigne Mbaye Guèye Sylla - 02/08/2025

Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes

Responsabilité sociétale : IBS soutient la préfecture de Rufisque avec un don de 7 motopompes - 01/08/2025

« Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité » : Sonko charge le FMI lors du lancement de “Jubbanti Koom”

« Ils ont leur part de responsabilité sur la situation dont nous avons hérité » : Sonko charge le FMI lors du lancement de “Jubbanti Koom” - 01/08/2025

Pression fiscale : Le syndicaliste Mody Guiro préconise un système simplifié pour les populations

Pression fiscale : Le syndicaliste Mody Guiro préconise un système simplifié pour les populations - 01/08/2025

Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine

Ziguinchor – Yamatogn : un homme interpellé avec 18 doses de Kush lors d’un contrôle de routine - 01/08/2025

Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés

Le PM Sonko annonce des mesures clés pour booster l'économie : Taxes sur les jeux en ligne, le Tabac et le relèvement de l’âge limite des véhicules importés - 01/08/2025

Plan de redressement économique et social : cap sur

Plan de redressement économique et social : cap sur "une économie souveraine et durable" - 01/08/2025

Plan

Plan "Jubbanti Koom" : Ousmane Sonko lance une thérapie de choc pour "redresser l’économie sans creuser la dette" - 01/08/2025

Orabank aux Almadies : une arrivée saluée comme un tournant historique par les autorités et notables

Orabank aux Almadies : une arrivée saluée comme un tournant historique par les autorités et notables - 01/08/2025

Sénégal : Orabank lance son agence Premium aux Almadies et promet de révolutionner l’expérience bancaire

Sénégal : Orabank lance son agence Premium aux Almadies et promet de révolutionner l’expérience bancaire - 01/08/2025

L’APR annonce une nouvelle rencontre ce samedi pour la libération de ses responsables

L’APR annonce une nouvelle rencontre ce samedi pour la libération de ses responsables - 31/07/2025

RSS Syndication