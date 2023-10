Inondations/ Rentrée scolaire à Kaolack commune: Une vingtaine d'écoles sous les eaux( IEF).

À l'IEF Kaolack, 20( vingt) écoles élémentaires sont présentement englouties sous les eaux. Au moment où la reprise est annoncée, le " Oubi Tey Jang Tey" ne sera guère possible dans ces différents établissements scolaires.



Selon le secrétaire général de l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de la commune de la capitale du Saloum, Assane Badji, 4 écoles sont également dépourvues de services d'eau. Certains établissements scolaires sont privés d'accès à l'eau à cause des factures impayées.



Dans la liste, il faut ajouter que 5 écoles sont privées d'accès à l'hygiène avec des toilettes impraticables.



Sur un autre registre, les résulatts des derniers examens de l'IEF Kaolack commune ont été très favorables avec un taux de réussite de plus de 96% au CFEE et plus de 94% à l'Entrée en Sixième...