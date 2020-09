Inondations : C’est quoi le plan ORSEC décrété par le président de la République?

Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues vendredi et samedi, le président de la République Macky Sall a ordonné au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de déclencher le plan national d’organisation des secours (ORSEC).



À signaler que le plan national ORSEC comprend un État-major de Commandement et les groupes opérationnels suivants :

- liaisons et transmissions ;

- police, circulation et renseignement ;

- secours et sauvetage ;

- soins médicaux et entre-aide ;

- transport et travaux ;

- informations et relations publiques.



Décret n° 93-1288 du 17 novembre 1993 adoptant le plan national d’organisation des secours (ORSEC) Recueil des textes de la déconcentration 2.



L’État-major du Commandement est placé sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.



Il comprend :



- le Directeur de la Protection civile, Président du comité de gestion des moyens ;



- le Commandant du Groupement national des Sapeurs-pompiers, Directeur des secours.



- Le Conseil Technique. Il peut s’adjoindre toute autre personne dont les compétences sont jugées nécessaires.



Le Ministre de l’Intérieur fixe par arrêté la composition et les attributions de chaque groupe opérationnel.



Un comité national dont la composition est fixée par décret assiste le Ministre de l’Intérieur dans sa tâche de supervision des opérations de secours. Il est particulièrement chargé d’élaborer la politique d’organisation des secours au plan national, notamment les modes de financement des opérations de secours, la détermination des priorités d’intervention, la mobilisation des moyens et le suivi de l’évolution du sinistre.



Un comité de gestion des moyens est créé pour assurer le recensement et la mise à jour permanente du plan national ORSEC.



Ce comité dont la composition sera fixée par arrêté du Ministre de l’Intérieur est présidé par le Directeur de la Protection civile.