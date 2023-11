Inclusivité et transparence de l’élection présidentielle : 35 candidats lancent officiellement le « FITE » et déclinent leur feuille de route

C’est maintenant officiel! Un ensemble de membres regroupant 35 prétendants à la candidature à la prochaine élection présidentielle ont signé ce samedi, la déclaration commune mettant en place le « FITE », le Front pour l’Inclusivité et la Transparence de l’Élection du 25 février 2024.

Comme raison, Cheikh Tidiane Dièye qui a lu la déclaration, parle « de recul démocratique manifeste et de faillite de l’État de droit, considérant l’aliénation des libertés civiles et politiques ainsi que les droits des citoyens, des agressions répétées du régime de Macky Sall contre l’opposition et les forces démocratiques qui se manifestent entre autres par des interdictions systématiques des activités des leaders de l’opposition au moment où celles du candidat du pouvoir sont facilitées et accompagnées, du comportement inadmissible du ministre de la justice et celui partisan de la direction générale des élections qui persiste dans le refus d’appliquer la décision de justice demandant la réintégration de Ousmane Sonko dans la liste des électeurs et la remise de fiches de parrainage à son mandataire, de la nomination d’un homme politique partisan au poste de ministre de l’intérieur chargé d’organiser les élections, ce qui remet en cause les acquis en matière de neutralité et constitue une source de suspicion légitime et de discorde inévitable, de la posture inquiétante du président de la République qui met l’administration publique au service de sa coalition et des sérieux risques qui pèsent sur l’élection. »



« Nous, candidats de l’opposition et signataires de la présente déclaration, lançons le Front pour l’Inclusivité et la Transparence de l’Election de 2024 (FITE) », a annoncé le Coordonnateur de « Avenir Sénégal Buñu Begg ». Ces candidats en appellent aux forces politiques résolument déterminées à restaurer la démocratie sénégalaise qui, selon eux, est malmenée par le président Macky Sall et invitent à unir les efforts en vue d’assurer la participation de tous les candidats, afin de protéger la transparence, la sincérité et la régularité de l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Dans son plan d’action, le « FITE » prévoit le recours devant la Cour suprême pour annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA, la rencontre avec les centrales syndicales, la société civile et avec les partenaires techniques et financiers pour les alerter sur la situation socio-politique du pays, mais aussi des rassemblements pacifiques sur toute l’étendue du territoire et dans la diaspora. Il est prévu aussi de mettre en place un cadre d’unité d’action et un cadre d’experts pour les accompagner vers l’élection présidentielle...