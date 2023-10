Incinération du présumé homosexuel : Léona Niassène condamne l’acte, dégage toutes ses responsabilités et appelle à la tolérance

Le khalife général de Léona Niassène manifeste sa profonde indignation et condamne jusqu’à la dernière énergie l’incinération du présumé homosexuelle par des manifestants à Kaolack. Le guide religieux a publié un communiqué pour dire que je tiens à exprimer notre profonde indignation et note condamnation catégorique de l’acte répréhensible qui a été commis à l’encontre d’un individu dont nous n’avons aucune responsabilité sur sa vie privée » fait savoir le guide religieux.







Le texte précise que Léona Niassène n’est ni de près ni de loin impliqué dans cet acte odieux. Notre communauté condamne toute forme de violence, d’intolérance et d’atteinte à la vie privée des individus.







Le guide précise que le cimetière ne relève pas de la compétence de Léona Niassène. « Il ne nous incombe en aucun cas de décider qui doit être inhumé ou non dans les cimetières » lit-on dans le communiqué.







Léona Niassène appelle à l’unité et à la compréhension mutuelle à la préservation de la paix et de l’harmonie au sein de notre communauté et dans le monde entier.