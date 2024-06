Incinération de drogue : Une grande quantité de drogue d'une contre-valeur de 700 milliards de Francs Cfa, réduite en cendres

Il a été procédé ce mercredi 26 juin 2026, à l'incinération d'une importante quantité de drogue saisie entre juin 2022 et juin 2024 par les Forces de Défense et de Sécurité ( Douanes, Gendarmerie, Police, Eaux et Forêts et Marine). La contre-valeur de ces produits prohibés,est estimée entre 400 et 700 milliards de francs CFA.