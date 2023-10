Inauguration de l’avenue du PR Macky Sall : « Je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l’une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom! » (PR Macky Sall)

Prenant part, ce 29 octobre, à l’inauguration de l’ex avenue Faidherbe qui porte désormais son nom au Plateau, le Chef de l’État, Macky Sall a exprimé toute sa fierté et ses remerciements à la communauté Lébou particulièrement de la Commune de Dakar- Plateau, de Kayfindou, Rebeuss, Niayes Thioker, Sandial et Sandaga.« Les villes ne sont pas que ciment et béton, fer et verre. Les villes ont un cœur et une âme. Les villes vivent et s’expriment. Par leurs avenues et leurs rues, par leurs places et édifices symboliques, les villes nous parlent et nous écoutent ; elles nous regardent et nous interpellent. Elles racontent leur histoire, témoignent de leur présent et prédisent leur futur. Dès lors, avoir son nom lié à une ville, c’est faire corps et âme avec son histoire, son présent et son futur.S’y ajoute que la Mairie de Dakar-Plateau, débordante de vitalité, est le cœur battant de notre capitale, à la fois centre administratif, économique, commercial et financier, et berceau historique de nos institutions. C’est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l’une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous en remercie vivement Monsieur le Maire, et avec vous tout le Conseil Municipal de la Mairie de Dakar-Plateau. », a déclaré le président de la République pour qui, lier son nom à une avenue est symbolique.« Je vois dans votre acte le symbole de votre fidélité à ma personne, à la courtoisie et à l’élégance républicaines. J’y vois également le rappel et la célébration des valeurs qui fondent l’identité remarquable de la Nation sénégalaise. Dial Diop, premier Grand Serigne de Dakar, est issu de la diversité ethnique, tout comme vous, Monsieur le Maire Alioune Ndoye. Originaire du Fouta, natif du Sine, me voilà célébré aujourd’hui à Dakar, notre capitale, lieu emblématique de l’ancienne République lébou. Voilà le vrai Sénégal, le Sénégal hérité des ancêtres, le Sénégal que nous aimons : une seule et même Nation où chacun a sa place, qui reconnait et valorise ses diversités, pour donner sens à son vivre-ensemble dans l’unité nationale et l’harmonie sociale. Ce vivre-ensemble dans l’acceptation de nos diversités nous le retrouvons ici : Barthélémy Dias à la ville de Dakar, Alioune Ndoye au Plateau, et une avenue au cœur de Dakar qui porte le nom de Macky Sall… Nous devons tous en être fiers, et rester les gardiens vigilants de cette symbiose, héritage de nos anciens et viatique pour nos enfants et les générations futures. Je l’ai déjà dit et je le répète ici avec force et conviction : nous sommes parce que le Sénégal est », a soutenu Macky Sall.Le Chef de l’État a profité de la cérémonie pour engager les maires à une mise à jour des avenues conformément au patrimoine culturel sénégalais.« L’acte posé ici, suite à celui de Saint-Louis, revêt pour moi une valeur pédagogique. Pour beaucoup de nos avenues, rues et places, les appellations renvoient encore à un passé révolu, voire douloureux. J’engage nos maires, toutes sensibilités confondues, à procéder à une mise à jour afin que les voies et places publiques de nos villes et communes portent davantage des noms qui reflètent notre patrimoine national et notre imaginaire collectif », a-t-il dit.Son excellence Macky Sall a saisi l’occasion pour tirer son bilan de réalisations dans la ville de Dakar et ses perspectives pour la capitale sénégalaise.« La cérémonie qui nous réunit ici me donne aussi l’occasion de rappeler mon rêve et mon ambition pour la ville de Dakar que j’ai traduit en réalisations déjà achevées ou en cours, notamment le TER et le BRT, deux systèmes modernes et écologiques de transport de masse, qui contribuent à faciliter considérablement la mobilité urbaine et à renforcer le rayonnement international de Dakar ; l’aménagement et l’embellissement de la corniche ouest et d’autres endroits de la ville avec des espaces verts ; la restauration de la plage de Koussoum ; les autoponts pour faciliter la circulation ; le Musée sur la vie et l’œuvre du prophète Mohamed, (paix et salut sur Lui) situé entre le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose et le Musée des Civilisations noires ; le nouveau siège de la RTS enfin, un nouvel hôpital sur le site de l’ancien hôpital Le Dantec, et la Polyclinique moderne de l’hôpital principal. Je n’oublie pas l’important chantier de la reconstruction du marché de Sandaga, entre autres travaux remarquables du Maire Alioune Ndoye », a cité M. Sall.Le Chef de l’État croit que les hommes et femmes politiques, doivent rivaliser d’ardeur non dans la destruction, mais dans la construction ; dans ce qui fait avancer nos villes et notre pays, et non ce qui les détruit et les fait régresser.« Notre gloire, c’est d’être des bâtisseurs, non des casseurs. Un seul leitmotiv doit nous habiter et mobiliser toutes nos intelligences et toutes nos forces : construire, construire, construire ; construire pour améliorer les conditions de vie de nos populations, construire pour laisser un legs aux générations futures.Les nombreuses réalisations du Programme de modernisation des Villes (PROMOVILLES) et du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) traduisent cette vision. J’aime construire, parce que je sais que dans le temps long de l’histoire, nous sommes tous de petits et éphémères passagers. Nous passons. Nos œuvres restent. Ce sont elles qui nous grandissent, qui nourrissent les récits de demain et nous inscrivent dans la postérité, génération après génération.Alors, à l’échelle de l’État et de ses démembrements, notre devoir c’est de rester sans relâche dans le temps de l’action et de la construction. Comme des abeilles autour de la ruche, poursuivons sans arrêt l’œuvre de construction, de réhabilitation et de modernisation de nos villes. Et continuons ainsi notre marche résolue vers le Sénégal de nos rêves, le Sénégal émergent, dans la justice sociale et l’équité territoriale ; le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous », a conclu le président de la République.