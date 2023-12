Inauguration Bureau Kaffrine/ Remise d’un chèque de 10 millions à l'hôpital régional: L'IPRES confirme le paiement des pensions le 05 de chaque mois

La 19ème agence de l’IPRES a été inaugurée hier à Kaffrine. Au cours de cette rencontre, des décisions phares ont été annoncées notamment la confirmation par le PCA Racine SY de la décision portant paiement le 05 de chaque mois des pensions de retraite avec effet immédiat dès le 05 janvier 2024 comptant pour le paiement des pensions de février 2024.



Dans la foulée, l'IPRES a remis un chèque de 10 millions de Fcfa au Directeur de l’hôpital régional de Kaffrine Hamidou Ndao pour la prise en charge sanitaire et sociale des Retraités de la localité. L'IPRES étant ainsi " la seule Institution sociale africaine à prendre en charge gratuitement l’action sanitaire et sociale dédiée aux Allocataires", ont déclaré les responsables de cette institution qui sont d'ailleurs revenus sur les décisions qui ont été prises en vue d'améliorer les conditions de vie des retraités au Sénégal. Parmi celles-ci, l'on peut citer : la défiscalisation des pensions, l’instauration de la pension minimale, la hausse de plus de 50% des pensions de 2012 à nos jours.



Pour sa part, le gouverneur de Kaffrine El Hadj Bouya Amar a tenu à se féliciter de l'initiative des responsables de l'IPRES qui ont porté leur choix sur Kaffrine pour l'ouverture de la 19e agence. Une cérémonie a enregistré la présence du Gouverneur de la région de Kaffrine El Hadj Bouya Amar, du PCA de l’Institution Mamadou Racine SY, du Directeur Général Amadou Lamine DIENG, des Allocataires venus de Kaffrine, de Birkelane, Koungheul, Ndoffane etc.



L'IPRES s'est engagée à poursuivre sa politique de proximité pour se rapprocher davantage de ses 140 000 allocataires.