Importations au Sénégal : « L’équivalent de plus de 7 000 milliards FCFA et plus de 2 500 produits enregistrés » (Ministre du Commerce)

À l’occasion de la cérémonie de décoration des agents de l’État sélectionnés au sein du ministère de l’Industrie et du Commerce, tenue ce vendredi à Diamniadio, le ministre Serigne Guèye Diop a réaffirmé l’obligation pour l’État d’accélérer sa quête de souveraineté.



Dans le cadre de sa feuille de route pour le slogan « Bay Dundee », le Sénégal ambitionne d’atteindre la souveraineté dans les domaines de l’industrie et de la production agricole. C’est dans cette optique que le ministre du Commerce a révélé que « le Sénégal importe l’équivalent de 7 000 milliards de FCFA et 2 500 produits en provenance du reste du monde. Une situation incompatible avec le développement », a-t-il déclaré. Serigne Guèye Diop a ajouté que « le Sénégal va s’assurer que tous ces produits importés, qu’ils soient alimentaires, industriels ou automobiles, deviennent une priorité au niveau de nos zones industrielles et des agropoles ».



Le Sénégal reste très dépendant des importations, non seulement pour les produits alimentaires, mais aussi dans les secteurs de l’automobile et des matières premières. « Nous avons une nouvelle politique qui s’articulera autour de deux piliers, à savoir l’APROSI et l’industrialisation avec les agropoles », a précisé Serigne Guèye Diop, annonçant également des réformes avec la mise en place de services de commerce dans 11 départements stratégiques.