Immigration vers le Nicaragua: récidiviste, I. S. Thiam escroque 3,6 millions Fcfa à un candidat au voyage et écope de 6 mois de prison.

Les jeunes ne déchantent toujours pas à tenter le voyage vers le Nicaragua dans l’espoir de regagner les Etats-Unis et ce, malgré les conséquences que cela peut leur coûter.



A peine sorti de prison il y’a seulement 10 jours, I. S. Thiam récidiviste pour les mêmes faits a été attrait, ce 21 novembre, à la barre du tribunal correctionnel de Grande instance de Dakar pour répondre du délit d’escroquerie qui lui avait valu 2 mois d’emprisonnement. En effet, le prévenu est poursuivi pour manoeuvres frauduleuses portant sur la somme de 3 600 000Fcfa au préjudice du jeune B. D. Cissé qui voulait se rendre au Nicaragua. Il ressort du procès verbal d’enquête que I. S. Thiam a usé d’un faux nom et d’une fausse qualité pour se faire remettre la somme de 3,5 millions Fcfa par le plaignant et candidat à l’aventure.



Devant la barre, la partie civile témoigne.



« Une connaissance m’a amené dans son agence pour l’achat de billet pour le Nicaragua. Je lui ai versé 3,5 millions Fcfa mais il m’a fait comprendre que le prix à payer est de 3,6 millions Fcfa. Je lui ai alors promis de lui compléter les 100 000 Fcfa restant. Malheureusement, à la veille de mon départ, il m’a appelé au téléphone pour m’annoncer que le voyage est annulé et me renseigne que même si je pars, je serai refoulé. J’ai par la suite réclamé mon dû mais jusqu’ici je n’ai rien reçu », a expliqué B. D. Cissé.



Agé de 25 ans, le mis en cause, I. S. Thiam n’a pas nié les faits et s’explique.



« Je possède mon agence de voyage.



Il est vrai qu’il m’a remis de l’argent. Je lui ai remis un billet pour Guatemala mais il se trouve que l’ambassade se trouve au Maroc et qu’il fallait qu’il fasse un escale là-bas pour obtenir un visa. C’est le jour où il devait voyager qu’on m’a arrêté», a dit le prévenu. Interpellé sur ce qui était convenu dans le cas d’espèce, B. D. Cissé a soutenu que l’idée était de lui assurer un accompagnement avec tous les documents et frais pour voyager vers le Nicaragua en vue de gagner par ce pays les Etats-Unies d’Amérique.



« On s’est convenu de ventes de billets. Il m’a conseillé de me rendre d’abord au Maroc pour y trouver le visa de Guatemala parce qu’il n’avait plus de billet pour le Nicaragua mais que ce pays était plus proche de la destination», a-t-il raconté face au juge le plaignant.



Pour sa part, l. S. Thiam précise l'avoir découragé de partir au Maroc pour des soucis de temps.



« Je lui ai dit que s’il part au Maroc, il peut y durer parce qu’il y’a des problèmes sur la voie qui mène au Guatemala. », a expliqué le jeune recidiviste diplomé en audit et transit. Pour mieux clarifier la lanterne, le prévenu a renseigné que les 3,5 millions étaient destinés à l’achat du billet pour le Maroc, les frais pour le visa et le billet pour le Guatemala.







Dans sa plaidoirie la partie civile a fait savoir que le prévenu assisté par son conseil a versé 1 million Fcfa au plaignant. Il a réclamé les 2,6 millions Fcfa restant en plus de 700 000Fcfa en titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.



Pour la défense, son client s’est engouffré dans un domaine qu’il ne maitrise pas. Elle a sollicité la clémence du tribunal.



« Je ne conteste pas les faits mais je vous demande M. le président de lui tendre la perche», a plaidé l’avocat de I. S. Thiam qui assure que son client s’engagera à payer l’intégralité du montant restant dans un délai imparti.







Dans son verdict, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits d’escroquerie et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement dont 2 mois ferme. Il l’a également contraint au paiement de la somme de 3 millions Fcfa pour toutes charges et préjudices confondus.