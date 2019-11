"Il est temps que les gens cessent de ternir l’image de Guédiawaye" (Me Moustapha Dieng)

Vous avez dû remarquer que depuis un certain temps, notre ville, Guédiawaye, fait quotidiennement la Une des articles de presse, des réseaux sociaux, bref, alimente le débat national. Une situation qui découle d’une affaire de trafic de faux billets dans laquelle un fils de la localité, député démissionnaire, Seydina Fall Boughazelli pour ne pas le nommer, serait impliqué. Vous comprendrez aisément que toute personne non encore condamnée définitivement par la loi, jouit d’une présomption d’innocence.



À ce sujet, nous manifestons à sa famille proche toute notre compassion tout en invitant la justice à dire le droit. Il est vrai que c’est un fait qui interpelle tout habitant de la localité, en ce sens que certaines personnes malintentionnées sont en train de profiter de cette brèche pour peindre un tableau hideux de notre chère ville qui regorge de personnes dignes. Cette peinture négative de Guédiawaye, notre fierté, en tant que personnes natives du lieu, en tant que notables, cadres de l’administration, personnalités politiques de tous bords, entrepreneurs, membres du mouvement sportif, avocats, femmes de développement, étudiants pour ne citer que ceux là, ne devrait pas nous laisser indifférents. Ce qui me vaut aujourd’hui cette sortie en tant que Président du Mouvement Convergence Citoyenne de Guédiawaye MCCG, pour restituer les choses à leur juste dimension. Il est temps que les gens cessent de ternir l’image de la ville, de l’écorner. Comme toute autre localité du pays, Guédiawaye a ses bons et ses mauvais côtés et cela n’en réduit pas pour autant la dignité des honnêtes citoyens qui y vivent. Car, les populations comme un seul homme ont su bâtir leur cité par un changement générationnel. À telle enseigne qu’elle est donnée en exemple parmi les villes du futur en matière de développement et ville émergente avec à son actif, de nombreux commissariats de police pour la sécurité de ses habitants et de leurs biens.



À cela s’ajoutent des infrastructures, projets et programmes structurants, de nouvelles routes, le pavage des quartiers et l’éclairage public à perte de vue. Dès lors, le mouvement Convergence Citoyenne de Guédiawaye, tient à faire savoir à l’endroit de qui veut, qu’il ne compte nullement croiser les doigts et laisser ternir l’image de la ville qui a déjà pris son envol et compte plutôt faire bénéficier à ses milliers d’âmes, des projets nourris par le chef de l’Etat son Excellence M. Macky Sall. Il ne sera jamais question pour nous d’accepter que des individus nous détournent de la vision que nous avons de cette belle cité qu’est Guédiawaye en y jetant l’opprobre. Le Mouvement Convergence

Citoyenne de Guédiawaye, maintient sa mission avec force et rigueur, celle d’accompagner le chef de l’État.



Me Moustapha Dieng, avocat à la Cour

Président du Mouvement convergence citoyenne de Guédiawaye