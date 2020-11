Idy au CESE : FDS/Les Guélewars mettent fin à leur compagnonnage avec Idy-2019.

Suite à la nomination du leader de la coalition Idy-2019 à la tête du Conseil économique, social et environnemental, le parti FDS/Les Guélewars du Dr Babacar Diop qui avait investi le candidat Idrissa Seck lors de la présidentielle dernière, a décidé de mettre fin à son compagnonnage avec la coalition Idy-2019. Pour Babacar Diop et compagnie, rien n'a changé entre temps par rapport à la gouvernance de affaires publiques pouvant aujourd'hui amener les ténors de l'opposition à se compromettre avec le régime qu'ils ont tant combattu pour sa mauvaise gestion.

À cet effet, le Dr Babacar Diop et compagnie réaffirment leur appartenance à l'opposition sénégalaise, l'opposition des valeurs pour servir le peuple sénégalais très déçu. Ils appellent également l'unité des partis d'opposition pour combattre ce régime en place et ses dealers. Ils s'exprimaient lors d'une conférence de presse pour aborder la situation politique nationale...