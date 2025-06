IRAN-ISRAËL : Téhéran menace Israël de frappes de représailles imminentes, appelant à l'évacuation de Tel-Aviv et Haïfa

Le général de division Mousavi, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a lancé ce mardi une sévère mise en garde à Israël, menaçant de frappes de représailles imminentes suite à des attaques attribuées à l'État hébreu, ayant coûté la vie à des civils et des journalistes iraniens. Il a explicitement appelé les résidents israéliens de Tel-Aviv et Haïfa à évacuer "prochainement", affirmant que les frappes passées n'étaient que de simples avertissements et que de nouveaux avertissements ne seraient pas délivrés.



Dans une déclaration d'une fermeté inédite, le général Mousavi a accusé le "régime sioniste" d'avoir "attaqué le peuple iranien – y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées" sous le prétexte de cibler des objectifs militaires. Il a dénoncé un "mépris continu de toutes les lois internationales reconnues", soulignant la mort de près de 300 journalistes à Gaza et au Liban, avant de fustiger une "agression barbare contre des membres des médias de la radiodiffusion nationale de la République islamique d'Iran (IRIB), visant à faire taire la voix de la vérité."



"La grande nation iranienne, comme l'a démontré l'histoire, ne s'inclinera jamais devant un acte d'agression," a déclaré Mousavi. Il a affirmé que l'Iran "s'assurera que le régime sioniste paie le prix de son comportement criminel", promettant que "le martyre de nos chers compatriotes, scientifiques et commandants militaires ne fera que renforcer la détermination à mener une riposte punitive."



Le chef d'état-major a précisé que les opérations menées jusqu'à présent par la Force aérospatiale des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) et le Quartier général de la défense aérienne n'étaient que des "avertissements concernant [leurs] capacités". Il a insisté : "La véritable opération punitive sera exécutée bientôt."



C'est dans ce contexte que le général Mousavi a adressé un message direct aux populations israéliennes : "Par conséquent, nous avertissons les habitants des territoires occupés – en particulier Tel-Aviv et Haïfa – d'évacuer ces zones pour sauver leurs vies et ne pas devenir les sacrifices des ambitions animalistiques de Netanyahou."



Il a conclu sa déclaration en assurant les "peuples épris de liberté du monde" que la "grande nation iranienne, dirigée par ses forces armées, vengera le sang des martyrs."