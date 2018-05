INDEMNITÉS DE LOGEMENT DES ENSEIGNANTS : Macky Sall charge son Gouvernement de veiller à l'application dans les plus brefs délais

Au moment d’aborder en Conseil des ministres la stabilité dans le secteur de l’éducation et le suivi permanent de la mise en œuvre des décisions des assises de l’éducation et de la formation, Macky Sall s’est félicité tout d’abord des accords conclus avec les syndicats d’enseignants. Il a ainsi invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l’application effective, dans les délais indiqués, de sa décision portant sur des mesures exceptionnelles d’augmentation de 40.000 FCFA de l’indemnité de logement allouée aux enseignants qui sera portée à

100.000 FCFA en 2020.

En outre, il a demandé à asseoir la stabilité durable du secteur par un suivi rigoureux de la mise en œuvre des recommandations et décisions des Assises nationales sur l’éducation et la formation, dans le but de consolider, dans le consensus et dans l’esprit de la vision d’un Sénégal Emergent « l’Ecole du futur » une véritable Ecole de la réussite et de l’excellence.