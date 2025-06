( IMAGES ) Tribunal de Thiès : Émotion et larmes des élèves après le déferrement de leurs camarades

C'est un tableau de consternation qui s'est déroulé ce matin devant le tribunal de Thiès, pris d'assaut par les élèves venus en soutien à leurs camarades déferrés. Ces derniers sont impliqués dans une affaire de fuites d'épreuves de composition.



Assis devant le portail de la juridiction, filles et garçons ont sollicité la libération pure et simple de leurs camarades. L'émotion était palpable, certains élèves, notamment des filles, ont versé de chaudes larmes, implorant la clémence du procureur en faveur des mis en cause.



Sous le soleil ardent de la Cité du rail, certains affirment qu'ils attendent la libération de leurs camarades pour pouvoir retourner dans leurs écoles respectives.