Hôpital du Roi Baudouin de Guédiawaye : Le SAMES envoie le directeur en justice

Le torchon brûle à l’hôpital Roi Baudouin. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal compte ester en justice contre le directeur de la structure hospitalière.



Dans un communiqué transmis à la presse, on note que « la zone SAMES de la région de Dakar s'insurge contre le dilatoire et l'abus d'autorité dont fait montre le Directeur de l'Établissement Public de Santé Roi Baudouin vis-à-vis des membres de la section SAMES. »



Cependant, face à la situation délétère qu’ils ont décrite dans cette structure hospitalière de la banlieue dakaroise, le texte précise que « la zone SAMES de la région de Dakar se réserve le droit d'ester auprès du tribunal du travail, auprès de la chambre administrative de la cour suprême et auprès du Tribunal de grande instance de Dakar pour les délits de violence basée sur le genre, abus d'autorité, injures et menaces à un agent de l'État en exercice.

Le SAMES zone de Dakar met le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale devant ses responsabilités par rapport à ces dérives que nous ne saurons tolérer, car étant informé de cette situation qui risque de se détériorer en l'absence de mesures idoines », conclut le texte.