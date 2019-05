Henri Saivet, Saliou Ciss : Aliou Cissé explique ses choix pour la CAN 2019

Après avoir donné sa liste de joueurs qui disputeront la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, Aliou Cissé a expliqué ses choix, notamment sur les cas Saliou Ciss, forfait pour la Coupe du monde 2018, et Henri Saivet, qui n’a plus joué en sélection depuis la préparation du Mondial en Russie, avec les deux matches amicaux disputés contre l'Ouzbékistan (le 23 mars, 1-1) et la Bosni, (le 27 mars, 0-0).