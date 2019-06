Henri Saivet : « Pour les coups de pied arrêtés, on a fait une fixette sur moi, mais les autres peuvent tirer »

Longtemps absent de la sélection, Henri Saivet a marqué son retour en Équipe nationale, pour la CAN 2019 en Égypte. L’ancien bordelais a convaincu le sélectionneur Aliou Cissé de son utilité, notamment sur coups de pied arrêtés. Il va profiter de son aisance sur les coups francs et corners, un profil qui manque à l'équipe nationale depuis la CAN 2017. Mais, le milieu de Bursaspor, pense qu’ « on a fait une fixette sur lui », mais les autres joueurs peuvent aussi tirer...