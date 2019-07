Henri Saivet : « On savait que ça allait être compliqué »

L'équipe du Sénégal a rejoint la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, pour la deuxième fois de son histoire, en dominant la Tunisie (1-0), ce dimanche, sur un but contre son camp de Dylan Bronn 100e (OG). Les Lions viseront une première étoile vendredi prochain, contre l'Algérie. Au micro des journalistes en zone mixte, Henri Savait a évoqué cette rencontre et expliqué qu’il savait que ça n'allait pas être facile contre une équipe de la Tunisie très joueuse.