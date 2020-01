Pour amener l'État du Sénégal à reculer sur la hausse du prix de l'électricité, le mouvement Nõõ Lank intensifie le combat dans les autres régions du pays.

En conférence de presse ce matin à Dakar, Alioune Sané et ses camarades comptent initier une série de manifestations et de rassemblements pacifiques à Dakar et dans les autres régions du pays ce vendredi.

En plus de la marche pacifique prévue ce vendredi 10 Janvier 2020, les sections régionales du mouvement citoyen contre la hausse du prix de l'électricité Nõõ Lank marcheront dans les autres villes comme Mbour, Kaolack, Kaffrine, Thiès, Kolda et Diourbel.

À travers cette vaste mobilisation citoyenne, le mouvement compte sensibiliser les sénégalais sur le fait que cette hausse est injustifiée.

Ils invitent ainsi à une vaste mobilisation citoyenne pour faire face à l'État du Sénégal dans sa décision.

Par ailleurs, le mouvement Nõõ Lank plaide également pour la libération de ses camarades Ousmane Seck, Fallou Gallas Ndiaye et Guy Marius Sagna, qui ont été arrêtés devant les grilles du palais de la République...