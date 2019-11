Hausse du prix de l'électricité : AAR LI NU BOKK invite les citoyens à s'opposer farouchement

Lors de leur d'une assemblée générale tenue ce week-end dans la capitale sénégalaise, la plateforme citoyenne ARR LI NU BOKK s'est prononcée sur la hausse annoncée très prochainement sur le prix de l'électricité.



En effet, le mouvement citoyen pour la défense des intérêts du pays a invité les citoyens à s'opposer farouchement à cette hausse.



"Convaincu que le Gouvernement n’aurait pas eu besoin de recourir à la hausse du prix de l’électricité s’il avait géré les permis d’exploration de pétrole et de gaz d’une manière avantageuse pour le pays, AAR LI NU BOKK invite les citoyennes et citoyens à s’opposer farouchement à toute hausse du prix de l’électricité", souligne le communiqué.



Par ailleurs, la plateforme demande à la justice sénégalaise à aller jusqu'au bout des enquêtes sur la supposée affaire de corruption dans la gestion du pétrole sénégalaise, afin que les coupables soient punis.



"L’AG invite la justice sénégalaise à agir de manière rapide et impartiale pour retrouver et sanctionner tous ceux qui se seront rendus coupables d’acte de corruption dans la gestion du pétrole et du gaz. Elle rappelle, en outre, qu’AAR LI NU BOKK veillera au grain et n’acceptera aucune décision judiciaire tendancieuse ".



Cette assemblée générale tenue dans la capitale sénégalaise a réuni les organisations citoyennes et politiques membres ainsi que des représentants venus des régions du Sénégal (Saint-Louis, Thiès, Louga, etc...)