Haschich à la Liberté 5 : la DIC tombe sur une livraison de 800 g et remonte une piste trouble

Nouvelle percée dans la lutte contre le trafic de drogue. La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à l’interpellation d’un individu en possession de huit plaquettes de 100 g de haschich, soit un total de 800 grammes, dans le quartier Sicap Liberté 5.



Cette opération, menée grâce à un renseignement opérationnel signalant des activités suspectes dans la zone, a permis de neutraliser un maillon actif d’un réseau de trafic de drogue dure. Le dispositif de surveillance mis en place a porté ses fruits, avec l’arrestation du suspect, qui transportait la marchandise prohibée au moment de son interpellation.



Placé en garde à vue, le mis en cause devra répondre des faits de détention et trafic de drogue dure. Selon nos sources, l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et remonter toute la chaîne de distribution.