Halte à l'amalgame et à la manipulation !

Le Président Macky Sall n'a pas traité d'escrocs tous les cadres de la Casamance. Il s'est adressé à un groupuscule de politiciens, membres du Collectif des Cadres Casamançais signataires de ce courrier scandaleux pour demander la libération de Sonko. Le Président ne peut libérer un détenu dont la procédure est en cours, bon Dieu!



Je rappelle que le Président de ce collectif est un homme politique, membre de la coalition de Ousmane Sonko lors de la présidentielle de 2019. Pour rappel, son immeuble servait même de Quartier Général à son candidat.

Le Président vient donc de répondre à un politicien encagoulé dans le manteau de cadre casaçais.

Je me demande où est-ce que ce "collectif" était lorsqu'on brûlait des écoles, des universités des édifices publics et privés dans toute l'étendue de la Casamance particulièrement à Ziguinchor durant les mois de mai et juin 2023.

Arrêtez l'utilisation de la Casamance comme bouclier pour vos intérêts crypto-personnels et votre ascension politique.

Dr Ibrahima MENDY

Responsable politique APR Ziguinchor