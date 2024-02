Guy Marius Sagna sur les coupures d’internet : "Il faut arrêter cette délinquance numérique"

Venu prendre part à la conférence de presse du Collectif des syndicats des opérateurs de télécommunications, le député Guy Marius Sagna demande au ministre Moussa Bocar Thiam, d’arrêter cette délinquance numérique. "Nous n'allons plus accepter cette délinquance numérique. Comment dans un pays où 64 % des Petites et Moyennes Entreprises meurent avant trois ans d'existence, on les prive d'internet. Comment on peut lutter contre le chômage des jeunes et les priver d’internet alors que nous sommes dans une économie fortement numérique", martèle le député.

Selon Guy Marius Sagna, il y a 3.000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi sur le marché du travail et il n'y a que 30.000 emplois qui sont créé soit un gap de 270.000.

Par ailleurs, il saluera l'engagement des travailleurs des Télécommunications qui sont déterminés à défendre l'intérêt des Sénégalais.