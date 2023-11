Guy Marius Sagna : « Je suis de retour pour libérer Ousmane Sonko! »

Guy Marius Sagna a foulé, ce lundi, le sol sénégalais après une tournée à travers le monde qui a duré 2 mois et 6 jours et qui l’a mené dans 10 Pays et 26 Villes. Dans sa rubrique ‘’Nuyuu nala’’ posté sur ses réseaux sociaux, le député est revenu sur ses activités. Il dit avoir parcouru en somme 54 786 kilomètres soit plus que la circonférence de la Terre (40 075 KM).



Selon lui, il est rentré pour un objectif défini. « Je suis de retour pour libérer Ousmane Sonko (…), l’élire Président en 2024 et libérer le Sénégal », a-t-il écrit en précisant être « rassuré que dans la diaspora comme au Sénégal, Ousmane Sonko a déjà gagné l’élection présidentielle de février 2024. » Guy Marius a brièvement rappelé ses activités durant sa tournée.



« Pendant ces deux mois et 6 jours nous avons participé à 28 conférences, 09 rencontres avec des élus de 09 villes (maires, députés provinciaux et nationaux et députés de l’Union Européenne) et une institution (Union Interparlementaire), 11 rencontres avec des associations, des personnalités, 03 émissions TV et 02 manifestations », a listé le parlementaire...