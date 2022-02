Guinée Bissau : de nouveaux tirs entendus ce lundi, la radio Capital saccagée…

Moins d’une semaine après la tentative de coup d’État visant le président Embalo, de nouveaux tirs ont été entendus à Bairo Militar (quartier militaire) non loin du palais du gouvernement.



Les premiers éléments obtenus par Dw convergent vers une attaque contre la radio Capital. Selon le média allemand visité à Dakaractu, la station privée a complètement été endommagée et deux blessés ont été enregistrés à l’occasion de cette irruption armée d’hommes non encore identifiés.



Le directeur de la radio qui se trouve actuellement à l’étranger n’a pas de détails sur ce qui s’est réellement passé, mais se souvient que c’est la deuxième fois que son média fait l’objet d’un assaut.



La dernière fois qu’ils ont subi la furie d’hommes armés, c’était le 26 juillet 2020. Le président Umaro Sissoco Embalo venait d’arriver au pouvoir après avoir été donné vainqueur de la présidentielle de décembre 2019 qui l’avait opposé à Domingos Simoes Pereira du PAIGC (Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap Vert).