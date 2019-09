Guinée Bissau : Le ministre la Justice Malick Sall à la 48ème Réunion du Conseil des ministres de l’Ohada

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall va participer à la 48ème Réunion du Conseil des ministres de l’Organisation pour l’harmonisation du Droit des affaires (Ohada) en Guinée Bissau. Selon un communiqué transmis à notre rédaction, le Garde des Sceaux va prendre part, à cette Réunion qui se tient les 1er et 02 octobre 2019. Sont inscrits à l’ordre du jour de cette 48ème Réunion, une Rencontre avec les partenaires de l’organisation, la présentation du rapport du Secrétaire permanent sur les activités des institutions de l’Ohada et les Activités normatives du Conseil des ministres ainsi que l’examen des dossiers financiers, la situation du personnel.

La réunion fera également le point sur l’application du Droit Ohada dans les Etats membres indique la meme source. Me Malick Sall assistera à ces importantes assises, accompagné de M. Mountaga Diouf, Secrétaire Exécutif de la Commission nationale Ohada, qui a déjà participé aux travaux préparatoires du Comité des experts, qui se sont déroulés du 27 au 29 septembre 2019.