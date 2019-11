Guinée Bissau : José Mario Vaz perd son assemblée de vote au profit de Domingos Simoes Pereira.

A l'issue du dépouillement des votes de l'assemblée de vote numéro 02 du district 22, cercle électoral 24 de Bissau, le candidat du Paigc l'a largement remporté devant ses concurrents. En effet, Domingos Simoes Pereira a obtenu la majorité des votes, à savoir 204 voix sur 305 votants.



Il est suivi de Umaro Sissoco Embalo qui est crédité de 40 voix. Le président sortant qui a voté dans cette assemblée n'est arrivé qu'en troisième position avec 29 des suffrages valablement exprimés.



L'ancien Premier ministre Carlos Gomes Junior arrive en quatrième position grâce à ses 19 voix obtenues. Nuno Gomes Nabiam quant à lui doit se contenter de 09 voix tandis que Vincente Fernandes et Idrisa Djalo se sont partagés les deux derniers bulletins.



Le dépouillement s'est fait en présence de la majorité des représentants des candidats, des observateurs de l'Union africaine et de la presse nationale et internationale. Le public a aussi assisté au comptage.