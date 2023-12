Guinée Bissau : Échanges de tirs, après la libération de deux ministres par la garde nationale

Une situation confuse régnait hier soir en Guinée Bissau. En effet, des éléments de la garde nationale ont libéré tard dans la soirée deux membres du gouvernement qui étaient en garde à vue. Il s'agit du ministre de l'Économie et des Finances, Souleiman Seidi et du secrétaire d'État au Trésor Public, Antonio Monteiro. Ces derniers étaient convoqués, ce jeudi 30 novembre 2023 par la justice, avant d'être placés en Garde à vue

Selon des sources du correspondant de l'AFP, c'est vers 22h, le jeudi soir que des éléments de la garde nationale, une unité de l'Armée, ont exfiltré le ministre et le secrétaire d'État des locaux de la Police Judiciaire vers une destination inconnue. Les mêmes éléments de la garde nationale se sont retranchés dans une caserne située dans le quartier de Santa Luzia.

Ce vendredi matin, des tirs nourris ont été entendus dans ce même quartier. Une situation confuse puisque le président de la République, Umaro Embalo Sissoco se trouve actuellement à Dubaï pour assister à la Cop 28.