Guinée : 35.000.000 de francs Cfa sur la table pour aider à retrouver Jean Claude PIVI, toujours en cavale

Le Ministère de la Justice et des droits de l'homme a instruit les procureurs généraux de tout mettre en œuvre pour rechercher et interpeller Jean Claude PIVI, qui s’était évadé avec l’ex capitaine Moussa Dadis Camara et deux autres co-détenus dans l’affaire du 28 septembre au stade de Conakry, où au moins 157 personnes avaient été tuées.



Le ministre de la justice, Alphonse Charles Wright, dans un communiqué, rappelle l'opinion publique nationale et internationale que « toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sureté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, devra en donner immédiatement avis au Procureur de la République dans le ressort duquel ce crime ou ce délit aura été commis ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé ».



Dans son communiqué, le ministre informe que pour conforter les citoyens à accomplir le devoir qui leur est ainsi prescrit par la loi, le département de la Justice offrira, à titre de récompense, « la somme de 500.000.000 de francs guinéens (35.000.000 Fcfa ) à toute personne qui aura aidé ou facilité l'arrestation de Jean Claude PIVI en donnant des indications précises aux autorités judiciaires sur sa position exacte ».



Cheikh S. FALL