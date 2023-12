Guédiawaye : Le PM Amadou Bâ a inauguré ce dimanche, deux infrastructures communautaires d’un montant global de 668 000 000 FCFA

Au nom du Chef de l’État, le Premier Ministre procède ce dimanche à l’inauguration de deux infrastructures communautaires d’un coût total de plus de 668 000 000 FCFA. Il s’agit de la « Maison des Associations et de la Maison de la Femme Mantoulaye Guène ».D’un coût de 524 739 097 francs CFA à travers un financement de l’État du Sénégal, la « Maison des Associations » sera une propriété de la ville de Guédiawaye dont l’administration sera confiée à une assemblée générale des locataires, sous la supervision d’un directeur nommé par le Maire de ville. Les locataires s’acquitteront également d’une contribution forfaitaire qui servira à l’entretien et à la maintenance des installations. Les facilités de la « Maison des Associations » seront aussi mises en location pour assurer des revenus destinés exclusivement au fonctionnement et à des investissements de développement de l’infrastructure. Les travaux de cette « Maison des Associations » sont prises en compte financièrement par la Banque Africaine de Développement (BAD).Toujours à Guédiawaye, le Premier ministre a inauguré une autre infrastructure. Il s’agit de « la maison de la femme Mantoulaye Guène ». D’un coût de 144 000 000 FCFA, « La Maison de la Femme Mantoulaye Guène de Guédiawaye » devra être le lieu de convergence des femmes du département qui mèneront leurs activités relatives entre autres à la formation, la gestion des caisses d’épargne et de crédit, des mutuelles ou encore à la gestion de garderies d’enfants. La mise en place de ces « Maisons de la Femme » vise la promotion des projets et programmes contribuant à l’autonomisation des femmes.Les cérémonies d’inauguration de ces deux infrastructures se sont déroulées en présence d’autorités locales notamment, le représentant du maire, Ahmed Aïdara.