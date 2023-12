Grève syndicats de la santé : La F2S annonce une marche nationale le jeudi 21 décembre, une grève générale les 02 et 03 janvier 2024 et la rétention d’informations

« Nous venons par cette présente, vous informer de l’interdiction de la Marche de la F2S prévue ce dimanche 17 décembre 2023. De rappeler aussi que c’est seulement par un coup de fil que cette information nous a été balancée », regrette le bureau exécutif de la fédération des syndicats de la Santé qui annonce que « Le mot d’ordre reste maintenu et sera déroulé jusqu’à terme. Dès lundi, une nouvelle déclaration de marche sera déposée », renseigne-t-on.



Le plan d’action est ainsi libellé : marche nationale la matinée du jeudi 21 décembre, à partir de 9h de l’ENDSS vers ministère de la santé ; grève générale de 48h les 02 et 03 janvier 2024 et la rétention d’informations.





Toutefois, les syndicalistes signifient qu’aucune autre action n’est à exclure, de la grève générale au boycott de toutes les activités. Nous réitérons encore notre appel au gouvernement à trouver des solutions rapides à nos doléances afin d’éviter une situation de non-retour dont ils seront les seuls responsables.»



La F2S qui regroupe cinq syndicats (SAS/ SAT-SANTE/ SYNTRAS/ SUTRACOL-SANTE/SDT-3S/ SYNCOAS/STC-HPD) souligne que les raisons évoquées sont liées à l’absence du préposé à cette notification. Ainsi, « nous prenons acte », lit-on dans le texte qui nous est envoyé.

Cependant, « face à cette situation, la F2S a décidé de ne céder à aucune tentative de restriction de ses droits et libertés, garanties par les lois fondamentales de notre pays à travers la constitution. Et le combat va continuer jusqu’ à la satisfaction totale de nos revendications ».



Pour rappel, la plateforme revendicative de la fédération est axée sur ces points : La généralisation de l’indemnité de logement ; Arrêt de cette forme d’exploitation liée à la contractualisation sauvage du personnel socio-sanitaire et communautaire, par la mise en place d’un programme spécial de recrutement et d’intégration dans la fonction publique ; Arrêt du dilatoire avec les collectivités territoriales ; La signature d’un accord juste et exécutoire avec le Ministère de la santé…