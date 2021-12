Grève des transporteurs : les membres du CUSTRS ont catégoriquement refusé de rencontrer Mansour Faye, le mot d'ordre encore maintenu...

Après une grève de 48 heures décrétée par le Cadre Unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs), la situation est très loin d'être maîtrisée par le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye. Après avoir essuyé plusieurs revers dans ses diverses tentatives d'appeler les transporteurs au dialogue et à la négociation, le ministre de tutelle s'est désolé du manque de volonté affiché par l'autre partie. « On devait se rencontrer ce jeudi 02 décembre à 13h, j'étais là avec toutes les parties concernées dont plusieurs directeurs... Nous avons attendu jusqu'à 15h ils ne sont pas venus » a déploré le ministre qui a souligné que le gouvernement du Sénégal a pris acte de ladite situation.



Déjà le 17 août 2021, des discussions avaient été initiées par le ministre de tutelle, Mansour Faye, qui s'était entretenu avec Alassane Ndoye le secrétaire général du CNTS et Gora Khouma le SG de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal. Un aparté qui n'empêchera pas le dépôt d'un préavis de grève quelques jours plus tard, à la date du 21 août 2021.



Toujours selon Mansour Faye, « nous voulions négocier sur 10 points » c'est ce qui a motivé d'après lui, l'invitation du ministère des transports, le 9 novembre dernier, par courrier pour dialoguer. Ils sont à nouveau confrontés au refus du CUSTRS qui exige désormais la présence autour de la table des négociations, de l'ensemble des ministres concernés par les discussions.



Face à cette situation qui est au point mort, Mansour Faye dira rester ouvert au dialogue pour la préservation de l'intérêt général. Pendant ce temps-là, les transporteurs semblent camper sur leurs positions avec une prolongation du mot d'ordre de grève qui plane autour de la tête des usagers.