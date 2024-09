Grève des collectivités territoriales : L’intersyndicale des travailleurs décrètent 120h et prévoit un nouveau plan d’actions

L'intersyndicale réaffirme aux travailleurs que le mot d'ordre de grève de 120 heures est toujours maintenu. Malgré la dernière sortie du ministre Moussa Bala Fofana mettant en garde « ces travailleurs des collectivités territoriales qui n’ont pas le statut de fonctionnaires », l’intersyndical des travailleurs maintient les lundi 02, mardi 03, mercredi 04, jeudi 05, vendredi 06 septembre 2024 pour poursuivre son plan d’actions de grève. L'intersyndicale demande une mobilisation plus soutenue des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal pour réclamer ces revalorisations de salaires et autres droits qu’il juge légitime et que « le gouvernement du Sénégal aurait refusé de leur octroyer sans raison valable ».



L'intersyndicale réaffirme encore une fois, sa disponibilité et son ouverture au dialogue, dans le respect des droits des travailleurs des collectivités territoriales. L'intersyndicale rappelle qu'une demande de rencontre a été adressée au Ministre des collectivités territoriales depuis plus de trois mois, afin de trouver une sortie de crise, et satisfaire cette revendication légitime en ce qui touche notamment les points suivants : augmentation des salaires par hiérarchie (A, B, C, D, E), revalorisation du point indiciaire de 51,43 à 56,43 et la hausse des primes de santé aux travailleurs des collectivités territoriales exerçant dans les structures sanitaires. L’intersyndicale annonce un plan d’actions ultérieurement pour corser la lutte.