Grève de la faim : La coalition Yewwi Askan Wi demande à Ousmane Sonko de "mettre un terme à sa diète"

Dans un communiqué lu à Dakaractu, la coalition Yewwi Askan Wi a demandé à Ousmane Sonko de cesser sa grève de la faim. "Nous vous implorons solennellement, et de vive voix, de mettre un terme à cette diète pour remporter ensemble la victoire contre Macky Sall..."





Ladite coalition d'ajouter "Nous, fidèles compagnons de Ousmane Sonko, estimons que nous sommes à un épisode crucial, exigeant que vous gardez intactes vos facultés physiques et mentales, qui nous mèneront inéluctablement au pouvoir en 2024, parce que convaincus que Macky Sall échouera encore lamentablement à cette énième machination".



Dans la lettre adressée à Ousmane Sonko, les leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi ont déploré entre autres "la situation d'otage", le "harcèlement", "l'acharnement" et " les persécutions ininterrompues" à l'encontre de Ousmane Sonko.



"Le peuple sénégalais en général et vos compagnons et militants en particulier....L'immense espoir que vous avez suscité en eux est en train d'en prendre un sacré coup", a-t-on lu dans le communiqué.