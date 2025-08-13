Grand Magal de Touba 2025 : Dakar Dem Dikk tire un bilan plus que satisfaisant avec plus de 28 000 voyageurs déjà convoyés vers la ville sainte

À l’occasion du Grand Magal de Touba, la Société nationale de transport Dakar Dem Dikk (DDD) a une nouvelle fois démontré son engagement au service des populations sénégalaises. Présent sur le terrain pour superviser le dispositif mis en place, Assane Mbengue, Directeur général de DDD, a dressé un bilan très satisfaisant des opérations de transport mises en œuvre.



« L’objectif initial était de convoyer 20 000 pèlerins, mais nous avons atteint près de 28 000 voyageurs », a-t-il déclaré avec fierté. Cette performance est le fruit d’une coordination rigoureuse avec les autorités locales, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, ainsi que l’ensemble du personnel mobilisé de la société nationale. Plus de 800 départs ont été organisés depuis Dakar et d’autres points stratégiques.



Le Dg de DDD a également souligné les efforts fournis pour assurer la sécurité, la fluidité du trafic, et l’accessibilité, malgré les défis comme les pluies ayant rendu certains sites traditionnels inaccessibles. « Nos équipes ont su faire preuve d’ingéniosité pour adapter les plans de circulation et offrir un transport sécurisé, notamment en évitant de créer des embouteillages autour de la Grande Mosquée », a-t-il précisé.



Concernant le retour, la Dg de DDD annonce un dispositif similaire, avec un démarrage des départs très tôt jeudi à Touba. Il appelle à la prudence sur les routes et remercie les équipes de DDD pour leur professionnalisme.



Avec cette édition 2025 du Magal de Touba, Dakar Dem Dikk confirme une fois de plus, son rôle de pilier dans la réussite logistique du Magal, tout en réaffirmant sa mission de service public au cœur des grands rassemblements nationaux...