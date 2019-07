Giresse-presse sénégalaise : Retrouvailles musclées

Certes il y a eu du suspense, des fuites, des commentaires bien avant, un peu avant, juste avant l’intervention, une mise en scène pour la conférence de presse. On dit que l’actuel sélectionneur de la Tunisie a un peu rectifié le tir qu’il avait initialement mis au point. A-t-il mieux cartonné? On peut en douter. Parce que Alain Giresse ressemble à ce personnage finalement sympathique mais un chouïa très court dans ses réponses avec la presse sénégalaise, très provocatrice.



Réponses courtes



Flanqué de son attaquant Yacine Khanissi, Alain Giresse visiblement toujours agacé, a notamment déclaré ne plus vouloir « parler de son passage sur le banc du Sénégal ». « Je préfère parler du match de demain que de revenir sur le passé », a-t-il coupé court. Et, il a été très difficile de relancer les discussions. L’ancien international français ne voulait plus répondre davantage sur des questions ayant trait à son expérience qui a mal tourné avec les Lions après une lune de miel, qui a fini à Malabo dans une ambiance délétère.



Nonobstant cette mise au point, un journaliste a demandé à Giresse comment il voyait la situation actuelle du Sénégal qui s'est imposé en Afrique. « Ne pensez-vous pas que vous détracteurs ont eu raison sur vous ? », lance Mbaye Sène, un des envoyés spéciaux sénégalais. La question n'a pas du tout plu au sélectionneur de la Tunisie, qui rumine encore sa colère contre les médias qui l'ont jeté dans l'abîme.



« Si le match se résumait à la connaissance des joueurs sénégalais… »



La tension est palpable. Mais Giresse sait aussi se défendre : « Tout n’était pas négatif dans mon passage au Sénégal », a répondu brièvement l’entraîneur. « Bien joué », murmure un journaliste tunisien.



« Gigi » a visiblement déjà très envie d'en découdre contre une équipe sénégalaise « avec de grandes qualités athlétiques », mais « pas trop joueuse ». « Si le match se résumait à la connaissance des joueurs sénégalais, je dirais que nous sommes en avance sur votre équipe », dit-il.



Taba Yacine Khanissi refuse de parler arabe



La tension n'était pas retombée au moment de l’intervention de Taba Yacine Khanissi. Avec lui, on a eu droit d’abord aux mêmes formules creuses tant aimées de tous les joueurs de football, en conférence de presse. Pire, la presse sénégalaise n'a pas du tout apprécié l’attitude du joueur tunisien, qui a préféré parler une langue que ne comprenait pas le traducteur.



Ce qui a provoqué des échanges houleux entre journalistes des deux pays. Une ambiance déjà qui rappelle le brouillard de Radés en 2004, qui avait brisé les rêves de sacre de la génération 2002.