Gestion du patrimoine routier : Les députés se penchent sur le projet de création de la société nationale « Autoroutes du Sénégal » (ADS)

Le ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement a enchaîné, juste après le vote du budget de son ministère, avec le projet de loi de création de la société nationale : les « Autoroutes du Sénégal » (ADS). Le ministre Mansour Faye face aux députés, devra défendre la pertinence de cette société nationale: « Il nous faut un seul interlocuteur pour poursuivre les efforts en réalisant et finalisant les projets en cours… » a signifié le ministre Mansour Faye qui fait remarquer que « le Sénégal s'est résolument engagé, depuis les années 2000, dans un programme de développement de ses infrastructures routières et autoroutières. Et dans le cas particulier du réseau autoroutier, il a signalé qu'à la suite des 32 km d'autoroutes réalisées avant 2012 entre Dakar et Diamniadio, le rythme de construction des autoroutes s'est accéléré, avec 19 km autoroutiers pour compléter le tronçon Dakar-AIBD. Ensuite, les jonctions autoroutières AIBD-Thies et AIBD-Mbour s'y sont ajoutées très rapidement ». Avec les projets autoroutiers tels que les tronçons Mbour-Fatick-Kaolack et Dakar-Thies-Saint-Louis, « le patrimoine autoroutier devrait se situer, à terme, aux alentours de 531km » a-t-il déclaré.







Dans un tel contexte, « il importe pour l'Etat de se doter d'une société chargée de gérer ce patrimoine routier et de rechercher les moyens financiers nécessaires à son développement » martèle Mansour Faye considérant que cette société de patrimoine dénommée « Autoroutes du Sénégal » (ADS) sera également chargée d'exploiter les autoroutes, d'assurer le suivi et le contrôle de toutes les activités d'exploitation confiées à un tiers co-contractant, d'assurer l'entretien du réseau routier et de veiller à la sécurité et à la surveillance dudit réseau.