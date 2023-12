Gestion du conflit entre Israël et le Hamas – terrorisme : Cette "sélectivité" que dénonce le présdeint Macky Sall

En porte-étendard de l’Afrique, Macky Sall, à l’occasion du 75anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme, aborde des questions de l’heure. « Un dialogue franc entre pays et l’égale dignité » : c’est le message du président Macky Sall tenu lors du panel en marge de ce rendez-vous international à Genève. La lutte contre le terrorisme, le climat ou encore la situation au proche orient, ont été les principaux axes soulevés par le chef de l’État.Dans son intervention, le président de la République a rappelé que l’atteinte des droits de l’homme est un combat de tous les jours. « On doit progresser pas à pas et il faut d’abord qu’il n’y ait pas une sélectivité dans les droits de l’homme », a rappelé l’invité à Genève qui poursuit : « Si vous voyez ce qui se passe à Gaza, on ne peut pas ne pas condamner les bombardements qui tuent des milliers d’hommes et de femmes sans que la communauté internationale soit capable au moins d’obtenir un « cessez le feu » et de revenir sur l’un des principes fondamentaux, qui est le droit du peuple palestinien à disposer d’un État comme tous les pays du monde. Il faut donc que nous puissions, tout en soutenant l’existence de l’État d’Israël, qui doit aussi vivre en sécurité, exiger que les Palestiniens aient droit à un État aussi. »Tout comme un autre exemple de sélectivité dont il faut impérativement se débarrasser, selon le président Sall, c’est la lutte contre le terrorisme. « Notre continent est en train de devenir « le ventre mou » du terrorisme international. Aujourd’hui, tout le continent africain a presque oublié ses efforts de développement pour assurer sa survie face au terrorisme en Afrique. Partout, et depuis plus d’une dizaine d’années, les africains ont plaidé devant le Conseil de sécurité qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde, de participer aux efforts de lutte contre le terrorisme. Malheureusement, c’est toujours l’indifférence générale. Les pays se battent comme ils peuvent et avec les conséquences que nous connaissons… », a soutenu Macky Sall réitérant son appel à un dialogue franc, constructif et qui tienne compte des réalités des différents pays qui doivent vivre libres, égaux et dans la dignité.