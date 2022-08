Gestion des inondations 2022 : L'Onas entre explications et justifications, l'incivisme de la population dénoncée…

L’Office national de l'assainissement du territoire (Onas) a tenu ce vendredi une rencontre d'information sur les réalisations techniques et les mesures de prévention et d'atténuation des impacts des inondations. À leur siège social situé à Dakar, le directeur général de l'Onas, Ababacar Mbaye, est d'abord revenu sur les projets en cours d'exécution dans le cadre de la lutte contre les inondations.



Le dg de l’Onas a déploré l’attitude peu citoyenne de certaines populations qui seraient à l’origine d’actes de sabotage au niveau des systèmes d’évacuation des eaux pluviales et usées.



Revenant sur les activités menées par son département depuis lors, il rappelle « le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d'Adaptation aux changements climatiques (PROGEP), le Projet Pikine Irrégulier SUD (PIS), le Projet d'assainissement de dix villes qui sont mis en œuvre pour soulager les populations impactées négativement par les inondations à la suite des fortes pluies. En 2022, l'ONAS a débuté les opérations de curage des canalisations, d'écrêtage des bassins de rétention et la maintenance des équipements depuis le mois d'avril à Dakar et en mai dans les régions. »



En outre, un certain nombre de contraintes ont été notées dans la mise en œuvre de ces opérations, dont l’obstruction des canaux par les ordures ménagères, gravats, plastiques, carcasses d'animaux et le sable (non désensablement des voiries); les branchements clandestins dans les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales; le problème d'accès des réseaux dans certaines zones retardant les interventions…