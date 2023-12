Gestion des conflits dans les entreprises : Innocence Ntap Ndiaye vend le modèle sénégalais à l’ONU

Prenant part à une réunion de Haut niveau du Groupe de travail des Nations Unies, qui portait sur Entreprise et droit Humain, Madame Innocence Ntap Ndiaye, présidente du HCDS, a axé sa communication sur les mesures fortes pouvant aider à prévenir les « instabilités politiques » dans les pays où existent des ressources extractives comme le Pétrole et le Gaz qui sont convoitées par les multinationales.



Selon elle, en organisant ladite session, l’objectif du Groupe de Travail Entreprises et droits humains des Nations Unies, est d’attirer l’attention des États membres en vue de promouvoir un dialogue inclusif afin d’éviter certains conflits aux conséquences désastreuses. « Ceci au moment où les effets mondiaux du changement climatique s’intensifient, les États et les entreprises trouvent de plus en plus la nécessité de prendre des mesures urgentes pour atténuer le changement climatique d’origine humaine. Dans ce contexte, le Groupe de Travail sur les entreprises et les droits humains a présenté en octobre dernier un rapport qui vise à fournir des orientations pratiques aux États membres des Nations Unies ».



À cet effet, il a été préconisé de mettre en place une approche fondée sur les droits humains pour concevoir et mettre en œuvre la transition énergétique. Pour ce faire, tous les acteurs doivent collaborer de manière proactive et prendre des mesures pour prévenir et atténuer les incidences sociales environnementales négatives tout en exploitant les possibilités de parvenir à une société inclusive dans les limites de la planète qui ne laisse personne de côté. Y prenant la parole la Présidente du Haut conseil du dialogue social a cité la démarche d’anticipation des autorités sénégalaises pour prévenir les conflits à travers des concertations inclusives avec toutes les parties prenantes au processus.



Des exemples concrets ont été évoqués pour montrer l’engagement à un plus haut niveau de l’Etat du Sénégal pour instaurer un dialogue sincère avec les parties prenantes dans le règlement des conflits dans les institutions et entreprises sénégalaises. Il faut souligner que le Haut conseil du dialogue social est une institution tripartite qui, dans sa démarche privilégie le dialogue entre toutes les parties prenantes. « Il s’agit d’un exercice démocratique à l’échelle des entreprises et des partenaires sociaux » a expliqué Innocence Ntap Ndiaye qui a tenu à rappeler que l’objectif principal de l’institution qu’elle dirige est d’instaurer des échanges sincères entre travailleurs et employeurs en aval et en amont, ce qui est déjà le cas au Sénégal notamment avec l’exploitation prochaine du Pétrole et du Gaz a-t-elle aussi indiqué avant de souligner que ce rôle important a permis d’accompagner une autre institution à savoir l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) créée par Monsieur le Président de la République du Sénégal, en l’occurrence Macky Sall.