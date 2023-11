Gestion des autoroutes du Sénégal : 97 députés votent la création de la nouvelle société nationale ADS!

Au terme de discussions qui ont duré près de 4h, les députés de la 14e législature ont voté pour la création de la société nationale : « Autoroutes du Sénégal » (ADS). 97 députés dont certains de Taxawu ont voté la création de la nouvelle société. Les députés qui se sont abstenus sont au nombre de 26.



Le ministre Mansour Faye a donné des éléments de réponse aux députés qui l’ont interpellé notamment sur la pertinence d’une société de la sorte au moment où AGEROUTE et APIX sont présentes.



Le ministre fera remarquer l'existence deux sortes de gestion : la partie d'autoroute concédée Dakar-AIBD où l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) à la maîtrise d'ouvrage déléguée et reste Autorité concédant et une autre partie AIBD-Mbour et ABD-Thies-Touba où l'Agence pour la Gestion des Routes (AGEROUTE) est autorité concédante.



Pour le Ministre, il existe donc deux autorités pour gérer un même patrimoine autoroutier. Ainsi, il devient opportun d'harmoniser l'intervention en créant une seule entité autonome qui jouera le rôle de l'autorité concédante des autorités du Sénégal. Une telle entité prendra d’ailleurs en charge ultérieurement les autres parties d'autoroutes Dakar-Tivaouane-Saint Louis et Mbour- Fatick-Kaolack.



Par ailleurs , le ministre insiste sur la nécessité de disposer d’un seul et unique interlocuteur qui parle au nom de l'Etat et qui tire ses ressources de fonctionnement des activités marchandes développées le long de l'autoroute, sans demander l'accompagnement de l'Etat.