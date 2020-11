Lors de la cérémonie officielle de la 137 ème édition du gamou de Ndiassane placé sous le thème : la pandémie : ses conséquences et ses perspectives dans la pensée Kountiyyou, l'exemple de Cheikh Bou Mouhamed Kounta, le porte-parole de la famille Kountiyyou, Serigne Pape Abdourahmane Kounta, a livré le message du Khalife des Kountiyyou.

Ainsi, il est revenu sur le thème de cette 137 ème édition, les tensions enregistrées dans la sous région, l'émigration irrégulière, les caricatures du Prophète (PSL).



Évoquant la dimension spirituelle du Prophète Mohamed (PSL), il indique que "celui qui touche à l'intégrité du Prophète Mohamed (PSL) offense par la même occasion tous les musulmans", non sans rappeler que liberté d'expression ne signifie pas saper la foi d'un croyant.



Le porte-parole de la famille Kounta a également beaucoup insisté sur le phénomène de l'émigration clandestine. Il a invité les jeunes qui empruntent l'océan à la recherche d'un monde meilleur, de ne pas mettre leurs familles dans des situations inquiétantes, en attentant à leur vie. Même si, estime-t-il, les responsabilités sont partagées.



Saluant les efforts déployés par les autorités sanitaires pour lutter contre la pandémie à coronavirus, le porte-parole a lancé un appel pour le respect strict des mesures barrières.



Serigne Pape Abdourahmane Kounta a rappelé que la famille Kountiyyou prie pour que le nouveau gouvernement, réussisse ses projets au grand bonheur de tous les Sénégalais, mais également pour la paix et la stabilité dans le pays...